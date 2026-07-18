Balıkesir'de arazi yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'nde arazide çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Küçükbostancı Mahallesi'nde arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya