Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Macarlar Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler