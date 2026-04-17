Haberler

Araştırma görevlisinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde motosikletli şüphelilerin açtığı ateşte ağır yaralanan araştırma görevlisi Semih Kaçmaz yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de yemek yerken kurşunların hedefi olan araştırma görevlisinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün yüzleri maskeli 2 şüpheli şahıs tarafından motosikletle bir iş yerine ateş açıldı. Açılan ateş sırasında olay yerinin yakınında bulunan Balıkesir Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 60'tan fazla iş yeri güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla şüpheliler T.K. ve A.S., suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi

Bu görüntüden 1 saniye sonra olanlar oldu

ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi

Bu görüntüden 1 saniye sonra olanlar oldu

Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Tehditler savuran hain için yolun sonu! Evinden çıkanlara bakın
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor