Balıkesir Altıeylül'de yaklaşık 2 bin saman balyası küle döndü

Balıkesir Altıeylül'de yaklaşık 2 bin saman balyası küle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy Mahallesi'nde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında balyalar küle döndü; çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Gökköy Mahallesi'nde istiflenmiş saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Saman balyalarının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA