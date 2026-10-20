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Balıkesir Altıeylül'de yaklaşık 2 bin saman balyası küle döndü

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Balıkesir Altıeylül'de yaklaşık 2 bin saman balyası küle döndü
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy Mahallesi'nde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında balyalar küle döndü; çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.

Gökköy Mahallesi'nde istiflenmiş saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Saman balyalarının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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