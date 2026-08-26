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Altıeylül'de Balkon Yangını Kontrol Altına Alındı

Altıeylül'de Balkon Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, balkonda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül 1. Gündoğan Mahallesinde ev yangını ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Merkez ve Altıeylül Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede adrese ulaştı.

İtfaiye ekipleri adreste bulunan evin balkonunda bulunan koltuk takımı, mutfak ve banyo PVC camları, kombi, odunlar, balkondaki sandviç paneller, balkonda bulunan fırın ve baz istasyonuna ait kabloların alevli ve dumanlı şekilde yandığını görerek, yangına müdahale ettiler. İtfaiye Daire Başkanlığı yangına 4 araç ve 13 personelle olaya müdahale eden Merkez ve Altıeylül Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, balkonda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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