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Balıkesir'de traktör yoldan çıktı: 3 yaralı

Balıkesir'de traktör yoldan çıktı: 3 yaralı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde traktörün şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yoldan çıkıp şarampole uçan traktörde bulunan 3 kişi yaralanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Altıeylül'e bağlı Akarsu kırsal mahallesinde meydana geldi. Tarladan köye dönmekte olan 10 U 9797 plakalı traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy yolundan şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Ekipler olay yerine vardığında F.İ., E.U. ve M.B. isimli vatandaşların yaralandığı görüldü. Kazada yaralanan şahıslar yol seviyesine çıkartılarak olay yerinde bulunan 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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