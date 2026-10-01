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Balıkesir'de Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılar Valilik önünde doyasıya oynadı

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Balıkesir'de Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılar Valilik önünde doyasıya oynadı
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Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde toplanan yaşlılar, Altıeylül Kent Konseyi'nin ritimleri ve 'Fesüphanallah' şarkısıyla doyasıya oynadı; yürüyüşe Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü renkli görüntülerle kutlandı. Kent Konseyi'nin ritimleri ile coşan yaşlılar, günün tadını çıkartarak Balıkesir Valiliği önünde doyasıya kurtlarını döktü.

"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında her yıl yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen çeşitli etkinlikler düzenleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri bu yıl da yaşlı vatandaşların gönlünü hoş tuttu. Balıkesir Valiliği önünde toplanan yaşlılar, önce Altıeylül Kent Konseyi'nin ritimleri ile coşarken daha sonra 'Fesüphanallah' şarkısı ile de doyasıya oynadı. Valilik önündeki etkinliği Vali Yardımcısı Aydın Memük de izlerken, yürüyüşe Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Etkinlik yürüyüş ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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