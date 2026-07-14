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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yoğun müdahale ile söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını havadan karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Macarlar Mahallesi'ndeki bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 7 itfaiye aracı, 14 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 19 hizmet aracı, 3 dozer, 3 greyder ve 290 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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