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Balıkesir'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Kırsal Küçükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 helikopter, 4 uçak, 11 arazöz, 2 dozer, 3 su ikmal aracı, 100 personel ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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