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Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Türkali Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangınına, hava kararmadan önce 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 1 uçak, 2 helikopter ve 60 personel müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi daha sevk edildi. Alevler saat 20.15'te kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Altıeylül ilçesine bağlı Türkali Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, hava kararmadan 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 1 uçak, 2 helikopter ve 60 personel ile yangına müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte karadan yürütülen mücadelelere ek olarak 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi daha sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahaleleri sonucunda saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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