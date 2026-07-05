Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor.

Orman ve itfaiye ekiplerinin zor arazi şartlarında yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında helikopter ve uçaklar da zorlu arazi şartlarında havadan attıkları sularla yangınla mücadele ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı