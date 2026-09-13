Balıkesir’de traktör ve otomobil kaza yaptı 2 yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobil ile kaza yaparak, devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Altıeylül ilçesi Ovabayındır Mahallesi'nde meydana geldi. 10 DR 793 plakalı traktör ile 10 FL 518 plakalı otomobil kaza yaptı.

Kaza sonrası traktör devrilmesi ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı Altıeylül Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine vardığında, traktör sürücüsü N.D.'nin devrilen traktörün altında sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yaralı sürücü bilinci açık şekilde sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.D., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Öte yandan kazaya karışan binek araç sürücüsünün ise hafif yaralı olduğu ve sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı