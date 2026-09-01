Balıkesir'de Yöneticilik Eğitim Programı Başladı

Balıkesir'de yöneticilik görevinden ayrılanların yeniden görevlendirilmesine yönelik Eğitim Programı, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal'ın katılımıyla Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi konferans salonunda başladı.

Eğitim programının açılışında yönetici adaylarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, eğitim yönetiminde tecrübenin yeni bakış açılarıyla buluşmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında adalet, güçlü iletişim ve insanı merkeze alan yönetim anlayışının okulların başarısında belirleyici bir rol taşıdığını vurgulayan İl Müdürü, yöneticiliğin yalnızca idari sorumlulukları yerine getirmekten ibaret olmadığını; aynı zamanda öğretmene, öğrenciye ve eğitim camiasına rehberlik eden bir liderlik sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Eğitim dünyasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda yönetim becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği program kapsamında; eğitim yönetimindeki güncel yaklaşımlar, değişen ihtiyaçlar, etkili iletişim ve okul yönetimine ilişkin çeşitli başlıklar ele alınacak. 10 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek eğitim programına katılan yönetici adaylarının bilgi ve deneyimlerini güncel yaklaşımlarla zenginleştirmeleri ve görev yapacakları eğitim kurumlarına yeni bir bakış açısı kazandırmaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı