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Balıkesir Altıeylül'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Balıkesir Altıeylül'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Gümüşçeşme Mahallesi Çivi Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Gümüşçeşme Mahallesi Çivi Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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