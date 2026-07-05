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Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi Haber Videosunu İzle
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
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Balıkesir'de aynı gün üç farklı ilçede çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Cunda Adası'ndaki yangın ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alınırken, Kepsut ve Altıeylül ilçelerindeki yangınlara havadan helikopterlerle, karadan ise onlarca araçla müdahale ediliyor. Kepsut'taki alevlerin rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediği öğrenilirken, yoğun duman altındaki bölgelerde söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

  • Balıkesir'de aynı gün Kepsut, Cunda Adası ve Altıeylül ilçelerinde üç ayrı yangın çıktı.
  • Kepsut'taki yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı ve yerleşim bölgesine doğru ilerliyor.
  • Cunda Adası'ndaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Balıkesir'de aynı gün peş peşe çıkan 3 yangın ekipleri alarma geçirdi.

KEPSUT’TA ALEVLER YERLEŞİM BÖLGESİNE İLERLİYOR

Kepsut ilçesinde kırsal Göçenler Mahallesi'ndeki bir orman dışı arazide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı.

Alevler komşu Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerlerken; bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.

CUNDA ADASI'NDA YANGIN

Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası’nda da Ortunç mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 3 araç ve 8 kişilik ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken; yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ALTIEYLÜL İLÇESİNDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Altıeylül ilçesinde ise öğle saatlerinden sonra Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Geniş bir arazide yoğun duman altında devam eden yangını söndürmek amacıyla helikopterler sortiler halinde yanan alana su bırakıyor.

Kaynak: Haberler.com
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