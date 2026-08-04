Altıeylül'de Kayıp Kişi Mazgalda Bulundu
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan C.D., Kavakbaşı Mahallesi'nde yol kenarındaki bir mazgalın içinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen C.D., bulunduğu yerden çıkarıldı. Arama çalışmaları AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerince yürütülmüştü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan kişi bulundu.
Bahçedere Mahallesi'ndeki evinden ayrılan C.D'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.
Ekipler, C.D'yi Kavakbaşı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan mazgalın içinde tespit etti.
Bulunduğu yerden çıkarılan C.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
C.D. için ailesinin dün yaptığı kayıp ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.