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Balıkesir'de kuyuya düşen karaca kurtarıldı

Balıkesir'de kuyuya düşen karaca kurtarıldı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Karacanın kontrollerin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düşen karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kozören Mahallesi'nde bulunan kuyuya bir karacanın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu karaca, düştüğü yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Karacanın gerekli kontrollerin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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