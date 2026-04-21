Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, yoldan çıkarak devrilen bir otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün aracın içinde sıkıştığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.
Balıkesir-Bursa kara yolu Köseler Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 JK 071 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, devrilen araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın