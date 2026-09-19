Balıkesir Altıeylül'de yüzde 75 hibeli sorgum sudan otu hasadı yapıldı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Aslıhantepecik Mahallesi'nde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle ulaştırılan sorgum sudan otunun hasadı gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik proje kapsamında üreticilere temin edilen sorgum sudan otu, hasat döneminin gelmesiyle birlikte tarlalardan kaldırıldı. Aslıhantepecik Mahallesi'ndeki hasat çalışmalarını Şube Müdürü Kutfettin Deper, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Günaydın ile teknik personel takip etti. Sahada gerçekleştirilen incelemelerde, proje kapsamında üreticilere sağlanan desteklerin tarımsal üretime yansımaları değerlendirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amaçlanırken, Aslıhantepecik Mahallesi'ndeki hasat çalışması da proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri oldu.

Çalışmanın ardından "Üreten Balıkesir, Güçlü Tarım"mesajı paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı