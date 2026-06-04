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Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

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Elektronik müzik sahnesinde uluslararası başarılarıyla tanınan DJ Mahmut Orhan'ın kendi köyünde verdiği konser büyük beğeni topladı. Ata toprağı olan Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kürse köyünde kurduğu sahnede performans sergileyen Orhan'ın gencinden yaşlısına bölge halkıyla eğlendiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

  • DJ Mahmut Orhan, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde konser verdi.
  • Köy meydanındaki etkinliğe genç ve yaşlı tüm köylüler katıldı.
  • Orhan'ın köylülerle eğlendiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elektronik müzik dünyasının uluslararası yıldızlarından DJ Mahmut Orhan, bu kez dev festivallerde değil ata toprağı olan Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sahneye çıktı. Orhan'ın köylülerle birlikte eğlendiği görüntüler büyük ilgi gördü.

TOMORROWLAND'DEN KÖY MEYDANINA

"Feel", "6 Days" ve "Save Me" gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan, Tomorrowland başta olmak üzere birçok uluslararası festivalde sahne alan Mahmut Orhan, bu kez kariyerinin en özel performanslarından birine imza attı. Ünlü DJ, ailesinin köklerinin bulunduğu Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sahne kurarak hemşehrileriyle buluştu.

GENCİNDEN YAŞLISINA HERKES EĞLENDİ

Köy meydanında gerçekleşen etkinlikte gençler kadar yaşlılar da müziğin ritmine eşlik etti. Mahmut Orhan'ın performansı sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Uluslararası sahnelerde on binlerce kişiye konser veren ünlü DJ'in, köy halkıyla iç içe olması ve samimi tavırları beğeni topladı.

"ATA TOPRAĞINI UNUTMADI" YORUMLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Mahmut Orhan'ın köylülerle birlikte vakit geçirmesi ve doğup büyüdüğü coğrafyayla bağını koruması öne çıktı. Birçok kullanıcı, ünlü sanatçının dünya çapındaki başarısına rağmen köyünü unutmamasını takdir eden yorumlar yaptı.

BÖLGE HALKINDAN YOĞUN İLGİ

Kürse köyünde düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı. Elektronik müziğin dünyaca tanınan isimlerinden biri olan Mahmut Orhan'ın köyünde sahne alması, bölge halkı için unutulmaz bir geceye dönüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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