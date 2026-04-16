Balıkesir'de iş yerine açılan ateş sonucu bitişikteki mekanda yemek yiyen akademisyen öldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, markete ateş açılması sonucu seken kurşunun isabet ettiği öğretim görevlisi Semih Kaçmaz hayatını kaybetti. Olayın ardından motosikletli iki saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan mekanda yemek yiyen öğretim görevlisi seken kurşunun isabet etmesi sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti.

O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.

Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
