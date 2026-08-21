Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Ortamandıra Mahallesi'ndeki bir tarlanın kenarında bulunan kuyuya bir koyunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 5 kişilik itfaiye ekibi, kuyuya inerek mahsur kalan hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.
Daha sonra koyun sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA