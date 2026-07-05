Balıkesir ve Kütahya'da iki yangın kontrol altına alındı, Altıeylül'de mücadele sürüyor
Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir’in Kepsut ve Kütahya’nın Şaphane ilçelerindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Altıeylül’de ise mücadelenin sürdüğünü açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Balıkesir'in Kepsut ilçesi ile Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ormana sıçrayan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı, Altueylül'de ise mücadelenin sürdüğü duyuruldu.
OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Kepsut ilçesi ile Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çıkan yangınların ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ise ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Öte yandan yapılan açıklamada, 'Yeşil Vatan' için mücadelenin son alev sönene kadar devam edeceği ve mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ANKARA