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Balıkesir'de 1931'de açılan 95 yıllık okul yıkım kararı nedeniyle son gününü yaşadı

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Balıkesir'de 1931'de açılan 95 yıllık okul yıkım kararı nedeniyle son gününü yaşadı
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Balıkesir'de 1931'de Altıeylül İlkokulu olarak açılan 95 yıllık okul, yıkım kararı nedeniyle eğitimde son gününü yaşadı. Öğrenciler, pazartesi günü Dinkçiler Mahallesi'ndeki TOKİ bölgesindeki yeni binalarında eğitime başlayacak.

Balıkesir'de 1931 yılında Altıeylül İlkokulu adı ile eğitime başlayan okul, daha sonra Altıeylül Ortaokulu adı ile eğitime devam etti. Hakkında yıkım kararı çıkan okulda öğrenciler son günlerini yaşarken, adeta sevinçli ve hüzünlü bir çok olayın yaşandığı okul koridorlarına da veda etti. Öğrenciler, eğitimlerine yeni binalarında devam edecek.

Balıkesir'de 95 yıllık okul binasında hakkında yıkım kararı olması sebebi ile eğitimde son gününü yaşadı. 1931 yılında Altıeylül İlkokulu olarak açılan bir kaç yıl önce Altıeylül Ortaokulu'na dönüşen okul pazartesi günü yeni binasına taşınacak. Öğrenciler, hüzünlü ve sevinçli bir çok hatırasının bulunduğu okullarına veda ederken, pazartesi günü Dinkçiler Mahallesi'nde bulunan TOKİ bölgesindeki yeni binalarında eğitime başlayacaklar.

Dülker Ailesi hatıra fotoğrafı çektirdi

Altıeylül Ortaokulu bugün ilginç bir fotoğraf çekimine de ev sahipliği yaptı. 81 yaşındaki Fatma Sevim Dülker, okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. Baba Yılmaz Dülker ise aynı okuldan mezun. Çocukları Ragıp Dülker ise halen okulda öğretmen olarak görev yapıyor. Dülker Ailesi, okul tarihe karışmadan önce fotoğraf çektirerek hatıra koleksiyonuna önemli bir parça ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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