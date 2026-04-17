Balıkesir'de hayatını kaybeden araştırma görevlisinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

Balıkesir'de hayatını kaybeden araştırma görevlisinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Semih Kaçmaz, Kayseri'de toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve CHP Milletvekili katıldı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanındaki mekanda yemek yerken seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.

Kaçmaz'ın naaşı, yakınları tarafından merkez Melikgazi ilçesindeki Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınları ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç katıldı.

Olay

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete dün 2 motosikletli tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanındaki restoranda yemek yiyen Kaçmaz'a isabet etmişti.

Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
