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Balıkesir Altıeylül'de otomobil dereye devrildi, sürücü öldü, 2 yaralı

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Balıkesir Altıeylül'de otomobil dereye devrildi, sürücü öldü, 2 yaralı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Büyükbostancı Mahallesi mevkisindeki köprü üzerinde dereye devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçtan çıkarılan 2 kişi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

S.U. (24) idaresindeki 16 BOH 838 plakalı otomobil, Balikesir Bigadic kara yolunun Büyükbostancı Mahallesi mevkisindeki köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü S.U'nun araç içinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çalışmalar sonucu F.B.B. (20) ve E.K. (21), araçtan çıkarılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Deredeki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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