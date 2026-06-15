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Balıkesir'de otomobilin çarptığı 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Balıkesir'de otomobilin çarptığı 7 küçükbaş hayvan telef oldu
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir otomobilin küçükbaş hayvanlara çarpması sonucu 7 hayvan telef oldu, araçta maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin çarptığı 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

A.T. idaresindeki 34 PE 3969 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolunun üniversite kavşağı mevkisinde küçükbaş hayvanlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada 7 küçükbaş hayvan telef olurken, araçta maddi hasar oluştu.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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