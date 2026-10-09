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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, Altıeylül'de öğretmenlerle buluştu

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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, Altıeylül'de öğretmenlerle buluştu
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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Altıeylül Hasan Basri Çantay İlkokulu'nu ziyaret etti. Kal, okul yönetiminden bilgi alıp öğretmenlerle toplantı yaptı; görüş ve önerilerini dinleyerek teşekkür etti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Altıeylül Hasan Basri Çantay İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okul idaresinden eğitim-öğretim faaliyetleri ve okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan İl Müdürü Selahattin Kal, daha sonra öğretmenlerle toplantı yaptı. Öğretmenlerle eğitim süreçleri ve yeni eğitim döneminde yürütülecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunan Kal, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Eğitim alanında yürüttükleri özverili çalışmalar dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, yeni eğitim döneminde kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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