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Altıeylül'de yangın

Altıeylül'de yangın
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Macarlar Mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti. Çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.

Macarlar kırsal mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana geçti. Büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, orman ekipleri ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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