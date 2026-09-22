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Balıkesir'de dört ilçenin Milli Eğitim müdürleri karşılıklı görev değişikliği yaptı

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Balıkesir'de dört ilçenin Milli Eğitim müdürleri karşılıklı görev değişikliği yaptı
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Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Dursunbey'deki ilçe milli eğitim müdürleri yer değiştirdi. Değişiklik, Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Dursunbey ilçelerindeki görevleri kapsıyor.

Balıkesir'de 4 ilçede Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünde 4 ilçede Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdi. Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü; Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan; Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü, Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir; Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren de Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak yer değiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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