Balıkesir'de dört ilçenin Milli Eğitim müdürleri karşılıklı görev değişikliği yaptı

Balıkesir'de dört ilçenin Milli Eğitim müdürleri karşılıklı görev değişikliği yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Dursunbey'deki ilçe milli eğitim müdürleri yer değiştirdi. Değişiklik, Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Dursunbey ilçelerindeki görevleri kapsıyor.
Balıkesir'de 4 ilçede Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdi.
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünde 4 ilçede Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdi. Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü; Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan; Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü, Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir; Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren de Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak yer değiştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı