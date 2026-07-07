Arazi yangını etrafı küle çevirdi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangını söndürülürken etrafı küle çevirdi.

İlçeye bağlı Karamanköy ve Yakupköy kırsal mahalleleri arasında çıkan yangın arazi boyunca etkili oldu. Zirai alanlarda ve arazide rüzgarın hızı ile yayılan yangın için karadan müdahale edildi. Yangının önü kesilirken, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı