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Balıkesir'de çardak yangını korkuttu

Balıkesir'de çardak yangını korkuttu
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir bahçedeki sarmaşıklı çardakta çıkan yangın, mahalle sakinlerine panik yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evin bahçesindeki çardakta başlayan yangın paniğe sebep oldu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi Ofis Caddesi No 33 adresinde, bahçede bulunan ve sarmaşıklarla kaplı çardakta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yoğun duman oluştururken, mahalle sakinleri panik yaşadı. Yükselen dumanlar çevreyi kaplarken, olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çardak ve çevresinde maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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