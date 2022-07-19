Aliağa Haberleri - Aliağa Haber - Haberler

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Aliağa Haberleri

Aliağa haber, Aliağa son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Deniz Yücel: 'Yanan Alanların İmara Açılacağı Endişesi Var. Yanan Alanların Akibetinin Yakın Takipçisi Olacağız'

Deniz Yücel: "Yanan Alanların İmara Açılacağı Endişesi Var. Yanan Alanların Akibetinin Yakın Takipçisi Olacağız"

Aliağa - Dün 15:55
Saruhan Oluç'tan Bakan Kurum'a: 'Hindistan'ın Sökmeyi Reddettiği Gemi İçin Sürdürülen Bu Israrın Nedeni Nedir?'

Saruhan Oluç'tan Bakan Kurum'a: "Hindistan'ın Sökmeyi Reddettiği Gemi İçin Sürdürülen Bu Israrın Nedeni Nedir?"

Aliağa - Dün 15:33
Son dakika haberi... Özcan Purçu Bakan Kurum'a Asbestli Olduğu İddia Edilen Gemiyi Sordu: 'Ne Zaman Gelecek, Kaç Kişi Çalışacak, Ne Tür Önlemler Alınacak?'

Son dakika haberi... Özcan Purçu Bakan Kurum'a Asbestli Olduğu İddia Edilen Gemiyi Sordu: "Ne Zaman Gelecek, Kaç Kişi Çalışacak, Ne Tür Önlemler Alınacak?"

Aliağa - Dün 13:18
'NAe Sao Paulo' raporu: 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor

'NAe Sao Paulo' raporu: 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor

Aliağa - Dün 13:14
İZMİR'DE SÖKÜLECEK OLAN 'NAE SAO PAULO' İSİMLİ UÇAK GEMİNİN ASBEST TEHLİKESİ TARTIŞMA YARATTI

İZMİR'DE SÖKÜLECEK OLAN 'NAE SAO PAULO' İSİMLİ UÇAK GEMİNİN ASBEST TEHLİKESİ TARTIŞMA YARATTI

Aliağa - 18.07.2022
Türk Toraks Derneği'nden Asbestli Gemi İçin Çağrı: 'Yürütülen Faaliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplum Sağlığı Açısından Denetime Tabi...

Türk Toraks Derneği'nden Asbestli Gemi İçin Çağrı: "Yürütülen Faaliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplum Sağlığı Açısından Denetime Tabi...

Aliağa - 18.07.2022
Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması

Aliağa - 18.07.2022
Pamukkaleli genç sporcular madalyayla döndü

Pamukkaleli genç sporcular madalyayla döndü

Aliağa - 18.07.2022
Aliağa'da sökülecek 'Asbestli gemi' hakkında bakanlık yetkililerinden ilk yorum: Risk olursa geri gönderilecek

Aliağa'da sökülecek "Asbestli gemi" hakkında bakanlık yetkililerinden ilk yorum: Risk olursa geri gönderilecek

Aliağa - 18.07.2022
Kani Beko: Ölüm Gemisinin İzmir'e Gelmesini İstemiyoruz

Kani Beko: Ölüm Gemisinin İzmir'e Gelmesini İstemiyoruz

Aliağa - 18.07.2022
Ednan Arslan: 'Asbest Bombası Olarak Adlandırılan Geminin İzmir'e Getirilmesini Kabul Etmiyoruz'

Ednan Arslan: "Asbest Bombası Olarak Adlandırılan Geminin İzmir'e Getirilmesini Kabul Etmiyoruz"

Aliağa - 18.07.2022
İzmir Aliağa'da sökülecek 'Asbestli gemi' sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Tüm Türkiye zehirlenebilir

İzmir Aliağa'da sökülecek "Asbestli gemi" sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Tüm Türkiye zehirlenebilir

Aliağa - 18.07.2022
Ttb: 'Asbestli Gemi Nae Sao Paulo'nun Ülkemize Sokulmaması İçin Mücadele Edeceğiz'

Ttb: "Asbestli Gemi Nae Sao Paulo'nun Ülkemize Sokulmaması İçin Mücadele Edeceğiz"

Aliağa - 17.07.2022
Petkimspor'da Avrupa olmadı

Petkimspor'da Avrupa olmadı

Aliağa - 17.07.2022
Öztunç, Asbestli Gemi İçin Uyardı: 'Bu Türkiye'deki En Büyük Çevre Katliamlarından Birine Sebep Olacak'

Öztunç, Asbestli Gemi İçin Uyardı: "Bu Türkiye'deki En Büyük Çevre Katliamlarından Birine Sebep Olacak"

Aliağa - 17.07.2022
Murat Bakan'dan 'Asbestli Gemi' Tepkisi: 'O Gemiyi İzmir'de de Ülkemizde de İstemiyoruz'

Murat Bakan'dan 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "O Gemiyi İzmir'de de Ülkemizde de İstemiyoruz"

Aliağa - 17.07.2022
Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aliağa - 16.07.2022
Ali Öztunç: AKP'nin Atık Politikası, Evde Tozu Toprağı Halının Altına Süpürmekten Farksız

Ali Öztunç: AKP'nin Atık Politikası, Evde Tozu Toprağı Halının Altına Süpürmekten Farksız

Aliağa - 16.07.2022
Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Tepkisi: 'Kararın İptali İçin Gereken Hukuki Mücadeleyi Sürdüreceğimizden Kimse Kuşku Duymasın'

Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "Kararın İptali İçin Gereken Hukuki Mücadeleyi Sürdüreceğimizden Kimse Kuşku Duymasın"

Aliağa - 16.07.2022
Son dakika haber... İzmir'de ziraat arazisindeki yangın kontrol altında

Son dakika haber... İzmir'de ziraat arazisindeki yangın kontrol altında

Aliağa - 16.07.2022
Son dakika haberi... Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Son dakika haberi... Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aliağa - 16.07.2022
Son dakika haberleri: Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri: Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor (2)

Aliağa - 16.07.2022
Aliağa'da 15 Temmuz programı

Aliağa'da 15 Temmuz programı

Aliağa - 16.07.2022
Son dakika: Brezilya Donanmasına Ait Asbestli Gemi Nae Sao Paulo İçin Bakanlıktan Söküm İzni Çıktı... Asud Başkanı Ensari: 'İzmir'e Asbest Bombası Geliyor'

Son dakika: Brezilya Donanmasına Ait Asbestli Gemi Nae Sao Paulo İçin Bakanlıktan Söküm İzni Çıktı... Asud Başkanı Ensari: "İzmir'e Asbest Bombası Geliyor"

Aliağa - 16.07.2022
İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

Aliağa - 16.07.2022
Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2)

Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2)

Aliağa - 15.07.2022
Son dakika haberleri | Otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri | Otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aliağa - 15.07.2022
Son dakika haber! İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

Son dakika haber! İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

Aliağa - 15.07.2022
Son Dakika | İzmir'de Sahte Polisin Evinden Cephanelik Çıktı

Son Dakika | İzmir'de Sahte Polisin Evinden Cephanelik Çıktı

Aliağa - 15.07.2022
Son dakika haber | Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Aliağa - 15.07.2022
İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Aliağa - 15.07.2022
Son dakika haberleri... İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aliağa - 15.07.2022
Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Aliağa - 15.07.2022
Aliağa Petkimspor, Prewitt'le anlaştı

Aliağa Petkimspor, Prewitt'le anlaştı

Aliağa - 14.07.2022
Aliağa Petkimspor, Omar Perwitt'i transfer etti

Aliağa Petkimspor, Omar Perwitt'i transfer etti

Aliağa - 13.07.2022
Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale

Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale

Aliağa - 11.07.2022
Tunç Soyer: Yangın Riskine Karşı İşbirliğimiz Meyve Verdi

Tunç Soyer: Yangın Riskine Karşı İşbirliğimiz Meyve Verdi

Aliağa - 08.07.2022
Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Arefe günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?

Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Arefe günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?

Aliağa - 07.07.2022
Son Dakika | İzmir'in 3 ilçesindeki kaçak sigara operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son Dakika | İzmir'in 3 ilçesindeki kaçak sigara operasyonunda 5 kişi yakalandı

Aliağa - 06.07.2022
Son dakika 3. sayfa: İzmir polisinden sigara kaçakçılarına darbe

Son dakika 3. sayfa: İzmir polisinden sigara kaçakçılarına darbe

Aliağa - 06.07.2022
İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı saati

İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı saati

Aliağa - 08.07.2022
İZMİR-AFGAN GÖÇMENLER, YUNANİSTAN UNSURLARINDAN GÖRDÜKLERİ ŞİDDETİ ANLATTI

İZMİR-AFGAN GÖÇMENLER, YUNANİSTAN UNSURLARINDAN GÖRDÜKLERİ ŞİDDETİ ANLATTI

Aliağa - 05.07.2022
Son dakika... Aliağa Petkimspor iç transferde Peyton Aldridge ile anlaştı

Son dakika... Aliağa Petkimspor iç transferde Peyton Aldridge ile anlaştı

Aliağa - 04.07.2022
İzmir'de orman yangını çıkaran şahıstan 'Neden yaktın?' sorusuna yanıt: Keyfime yaktım

İzmir'de orman yangını çıkaran şahıstan "Neden yaktın?" sorusuna yanıt: Keyfime yaktım

Aliağa - 04.07.2022
Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ücretsiz mi?

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ücretsiz mi?

Aliağa - 04.07.2022
Son dakika haberi... İzmir'de yangınlara erken müdahale felaketi önlüyor: 10 günde 29 yangın çıktı

Son dakika haberi... İzmir'de yangınlara erken müdahale felaketi önlüyor: 10 günde 29 yangın çıktı

Aliağa - 04.07.2022
Pamukkale Belediyesporlu Beytullah Sarı, Kırkpınar'dan altın madalyayla döndü

Pamukkale Belediyesporlu Beytullah Sarı, Kırkpınar'dan altın madalyayla döndü

Aliağa - 04.07.2022
Aliağa'da ormanlık alanda yangın

Aliağa'da ormanlık alanda yangın

Aliağa - 03.07.2022
İzmir Posta Kodu kaç? İzmir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne?

İzmir Posta Kodu kaç? İzmir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne?

Aliağa - 03.07.2022
Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretli, hangileri ücretsiz olacak 2022? Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar!

Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretli, hangileri ücretsiz olacak 2022? Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar!

Aliağa - 02.07.2022
Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Bayramda köprü geçişleri ücretli mi bedava mı olacak?

Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Bayramda köprü geçişleri ücretli mi bedava mı olacak?

Aliağa - 08.07.2022
Jandarma İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 17 Kişiyi Yakaladı

Jandarma İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 17 Kişiyi Yakaladı

Aliağa - 02.07.2022
İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

Aliağa - 02.07.2022
Kabotaj Bayramı İzmir'de törenlerle kutlandı

Kabotaj Bayramı İzmir'de törenlerle kutlandı

Aliağa - 01.07.2022
Urla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Urla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Aliağa - 01.07.2022
Başkan Soyer, Miniklerin İlk Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu

Başkan Soyer, Miniklerin İlk Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu

Aliağa - 01.07.2022
İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem

İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem

Aliağa - 29.06.2022
Son dakika haberleri | İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem

Son dakika haberleri | İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem

Aliağa - 28.06.2022
Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Aliağa - 28.06.2022
Kılavuzluk ve römorkörcülük gelirlerinden alınacak kamu payı oranları belirlendi

Kılavuzluk ve römorkörcülük gelirlerinden alınacak kamu payı oranları belirlendi

Aliağa - 28.06.2022
İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı

İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı

Aliağa - 26.06.2022
Aliağa'daki Asbest İddialarına Tepki: 'Yaşam Alanlarımızın Avrupa'nın Çöplüğü Olarak Kullanılmasını Kabul Etmiyoruz'

Aliağa'daki Asbest İddialarına Tepki: "Yaşam Alanlarımızın Avrupa'nın Çöplüğü Olarak Kullanılmasını Kabul Etmiyoruz"

Aliağa - 26.06.2022
Bakan Muş, İzmir iş dünyasının sorunlarını dinledi

Bakan Muş, İzmir iş dünyasının sorunlarını dinledi

Aliağa - 25.06.2022
İzmir'de 3 Kültür Merkezi Cemevine Dönüştürüldü

İzmir'de 3 Kültür Merkezi Cemevine Dönüştürüldü

Aliağa - 25.06.2022
İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı

İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı

Aliağa - 25.06.2022
Firari zanlılar JASAT'tan kaçamadı

Firari zanlılar JASAT'tan kaçamadı

Aliağa - 25.06.2022
CHP'li Purçu İzmir'deki İş Cinayetleri İçin Araştırma İstedi: 'Şirketler Büyürken, İşçilerin Ölmesine Göz Yuman, Tek Adam Rejimi ile Karşı Karşıyayız'

CHP'li Purçu İzmir'deki İş Cinayetleri İçin Araştırma İstedi: "Şirketler Büyürken, İşçilerin Ölmesine Göz Yuman, Tek Adam Rejimi ile Karşı Karşıyayız"

Aliağa - 24.06.2022
Evine depoladığı sahte içkileri satan şüpheli yakalandı

Evine depoladığı sahte içkileri satan şüpheli yakalandı

Aliağa - 24.06.2022
İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi

Aliağa - 24.06.2022
İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı

İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı

Aliağa - 24.06.2022
Sahte içkileri eğlence mekanlarına satan şüpheli yakalandı

Sahte içkileri eğlence mekanlarına satan şüpheli yakalandı

Aliağa - 24.06.2022
Son dakika... Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'ı transfer etti

Son dakika... Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'ı transfer etti

Aliağa - 23.06.2022
Son dakika haber | Aliağa Petkimspor, Jeremy Simmons'u transfer etti

Son dakika haber | Aliağa Petkimspor, Jeremy Simmons'u transfer etti

Aliağa - 23.06.2022
Prof. Dr. Nükhet Hotar DEÜ'nün 4 yılını değerlendirdi

Prof. Dr. Nükhet Hotar DEÜ'nün 4 yılını değerlendirdi

Aliağa - 23.06.2022
Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi dünyaya örnek olacak

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi dünyaya örnek olacak

Aliağa - 23.06.2022
Aliağa'da Sökülen Gemide Asbest Tespit Edildiğini Duyuran Asbest Söküm Uzmanları Derneği: 'Derhal Üretim Dursun, Sağlık Taraması Yapılsın'

Aliağa'da Sökülen Gemide Asbest Tespit Edildiğini Duyuran Asbest Söküm Uzmanları Derneği: "Derhal Üretim Dursun, Sağlık Taraması Yapılsın"

Aliağa - 23.06.2022
İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Aliağa - 22.06.2022
İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı

İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Aliağa - 22.06.2022
Doğum gününden 3 gün önce iş kazasında öldü

Doğum gününden 3 gün önce iş kazasında öldü

Aliağa - 22.06.2022
İzmir'deki bir limanda vincin altında kalan işçi öldü

İzmir'deki bir limanda vincin altında kalan işçi öldü

Aliağa - 22.06.2022
Son dakika... İzmir'de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 2 gözaltı

Son dakika... İzmir'de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 2 gözaltı

Aliağa - 20.06.2022
İzmir'de oturduğu evi yakan şahıs gözaltına alındı

İzmir'de oturduğu evi yakan şahıs gözaltına alındı

Aliağa - 18.06.2022
İzmir'de 10 firari zanlı JASAT'tan kaçamadı

İzmir'de 10 firari zanlı JASAT'tan kaçamadı

Aliağa - 18.06.2022
İzmir'de Aliağa Polis Plajı'na mavi bayrak asıldı

İzmir'de Aliağa Polis Plajı'na mavi bayrak asıldı

Aliağa - 17.06.2022
Aliağa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Aliağa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Aliağa - 17.06.2022
Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor

Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor

Aliağa - 15.06.2022
Üzerine düşen kıvılcımlar nedeniyle denize atlayan işçi hayatını kaybetti

Üzerine düşen kıvılcımlar nedeniyle denize atlayan işçi hayatını kaybetti

Aliağa - 14.06.2022
Petkimspor'un ilk yabancısı Melson

Petkimspor'un ilk yabancısı Melson

Aliağa - 14.06.2022
'Ormanlarımız yanmasın' diyerek Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirdiler

"Ormanlarımız yanmasın" diyerek Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirdiler

Aliağa - 13.06.2022
Aliağa Petkimspor, Silas Melson'u transfer etti

Aliağa Petkimspor, Silas Melson'u transfer etti

Aliağa - 13.06.2022
CHP Aliağa'da 'Milletin Sesi' etkinliği düzenledi

CHP Aliağa'da "Milletin Sesi" etkinliği düzenledi

Aliağa - 13.06.2022
Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı

Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı

Aliağa - 13.06.2022
Ormanlar için İzmir'e pedal çevirdiler

Ormanlar için İzmir'e pedal çevirdiler

Aliağa - 13.06.2022
'Ormanlarımız yanmasın' diyerek Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirdiler

"Ormanlarımız yanmasın" diyerek Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirdiler

Aliağa - 13.06.2022
Yunt Dağı'nda eşinin yanında gönüllü olarak ormanı gözetliyor

Yunt Dağı'nda eşinin yanında gönüllü olarak ormanı gözetliyor

Aliağa - 13.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Aliağa - 12.06.2022
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar

ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar

Aliağa - 10.06.2022
İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzergahları!

İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzergahları!

Aliağa - 02.02.2021
Basketbol Süper Ligi, Aliağa Petkim - Anadolu Efes socunu kaç kaç? Aliağa Petkim - Anadolu Efes maçı sonucu nedir?

Basketbol Süper Ligi, Aliağa Petkim - Anadolu Efes socunu kaç kaç? Aliağa Petkim - Anadolu Efes maçı sonucu nedir?

Aliağa - 06.12.2020
PETKİM nedir? PETKİM ne üretir? PETKİM nerede? PETKİM açılımı nedir? PETKİM kimin?

PETKİM nedir? PETKİM ne üretir? PETKİM nerede? PETKİM açılımı nedir? PETKİM kimin?

Aliağa - 20.08.2020

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