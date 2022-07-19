Aliağa Haberleri - Aliağa Haber - Haberler

Son dakika haberi... Özcan Purçu Bakan Kurum'a Asbestli Olduğu İddia Edilen Gemiyi Sordu: "Ne Zaman Gelecek, Kaç Kişi Çalışacak, Ne Tür Önlemler Alınacak?"

Türk Toraks Derneği'nden Asbestli Gemi İçin Çağrı: "Yürütülen Faaliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplum Sağlığı Açısından Denetime Tabi...

Öztunç, Asbestli Gemi İçin Uyardı: "Bu Türkiye'deki En Büyük Çevre Katliamlarından Birine Sebep Olacak"

Murat Bakan'dan 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "O Gemiyi İzmir'de de Ülkemizde de İstemiyoruz"

Son dakika haber | Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

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