Aliağa Haberleri - Aliağa Haber - Haberler

Aliağa Haberleri
Aliağa haber, Aliağa son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Deniz Yücel: "Yanan Alanların İmara Açılacağı Endişesi Var. Yanan Alanların Akibetinin Yakın Takipçisi Olacağız"
Saruhan Oluç'tan Bakan Kurum'a: "Hindistan'ın Sökmeyi Reddettiği Gemi İçin Sürdürülen Bu Israrın Nedeni Nedir?"
Son dakika haberi... Özcan Purçu Bakan Kurum'a Asbestli Olduğu İddia Edilen Gemiyi Sordu: "Ne Zaman Gelecek, Kaç Kişi Çalışacak, Ne Tür Önlemler Alınacak?"
İZMİR'DE SÖKÜLECEK OLAN 'NAE SAO PAULO' İSİMLİ UÇAK GEMİNİN ASBEST TEHLİKESİ TARTIŞMA YARATTI
Türk Toraks Derneği'nden Asbestli Gemi İçin Çağrı: "Yürütülen Faaliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplum Sağlığı Açısından Denetime Tabi...
Aliağa'da sökülecek "Asbestli gemi" hakkında bakanlık yetkililerinden ilk yorum: Risk olursa geri gönderilecek
Ednan Arslan: "Asbest Bombası Olarak Adlandırılan Geminin İzmir'e Getirilmesini Kabul Etmiyoruz"
İzmir Aliağa'da sökülecek "Asbestli gemi" sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Tüm Türkiye zehirlenebilir
Ttb: "Asbestli Gemi Nae Sao Paulo'nun Ülkemize Sokulmaması İçin Mücadele Edeceğiz"
Öztunç, Asbestli Gemi İçin Uyardı: "Bu Türkiye'deki En Büyük Çevre Katliamlarından Birine Sebep Olacak"
Murat Bakan'dan 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "O Gemiyi İzmir'de de Ülkemizde de İstemiyoruz"
Ali Öztunç: AKP'nin Atık Politikası, Evde Tozu Toprağı Halının Altına Süpürmekten Farksız
Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "Kararın İptali İçin Gereken Hukuki Mücadeleyi Sürdüreceğimizden Kimse Kuşku Duymasın"
Son dakika: Brezilya Donanmasına Ait Asbestli Gemi Nae Sao Paulo İçin Bakanlıktan Söküm İzni Çıktı... Asud Başkanı Ensari: "İzmir'e Asbest Bombası Geliyor"
Son dakika haber | Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Arefe günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?
İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı saati
İzmir'de orman yangını çıkaran şahıstan "Neden yaktın?" sorusuna yanıt: Keyfime yaktım
Son dakika haberi... İzmir'de yangınlara erken müdahale felaketi önlüyor: 10 günde 29 yangın çıktı
İzmir Posta Kodu kaç? İzmir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne?
Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretli, hangileri ücretsiz olacak 2022? Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar!
Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Bayramda köprü geçişleri ücretli mi bedava mı olacak?
Son dakika haberleri | İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem
Aliağa'daki Asbest İddialarına Tepki: "Yaşam Alanlarımızın Avrupa'nın Çöplüğü Olarak Kullanılmasını Kabul Etmiyoruz"
CHP'li Purçu İzmir'deki İş Cinayetleri İçin Araştırma İstedi: "Şirketler Büyürken, İşçilerin Ölmesine Göz Yuman, Tek Adam Rejimi ile Karşı Karşıyayız"
Aliağa'da Sökülen Gemide Asbest Tespit Edildiğini Duyuran Asbest Söküm Uzmanları Derneği: "Derhal Üretim Dursun, Sağlık Taraması Yapılsın"
İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı
İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzergahları!
Basketbol Süper Ligi, Aliağa Petkim - Anadolu Efes socunu kaç kaç? Aliağa Petkim - Anadolu Efes maçı sonucu nedir?
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