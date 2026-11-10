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Aliağa'da 17 işçinin öldüğü patlamada Özçelik'in yakınları fabrikaya hesap sordu

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Aliağa'da 17 işçinin öldüğü patlamada Özçelik'in yakınları fabrikaya hesap sordu
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Aliağa'daki fabrikada 17 işçinin öldüğü patlamada, 3 aydır çalışan 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik de hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu önünde otopsi bekleyen yakınları, fabrika yetkililerine tepki göstererek sorumluların hesap vermesini istedi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden, fabrikada 3 aydır çalışan makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in (25) yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken fabrika yetkililerine tepki gösterdi. İzmir Adli Tıp Kurumu önünde toplanan aile üyeleri, patlamanın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında, fabrikada 3 aydır makine mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik de yer aldı. İzmir Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Özçelik'in yakınları, fabrika yetkililerine tepki göstererek patlamada sorumluluğu bulunanların hesap vermesini istedi.

Doğum günümde hediyeler alacaktı

Ağabeyinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Şeval Özçelik (20), "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraşını yapmıştı, onu gösterecekti akşam. 'Saçımı sabah nasıl keseyim' diye sordu. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar ben gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi.

Kardeşinin işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu ifade eden Özçelik, "Annem ve babam, kardeşimin daha yasını tutamıyorlar. Çünkü benim kardeşim dün saat 12.00 sıralarında öldürüldü. Yöneticiler ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü ama ben daha kimlerin sorumlu olduğunu bilemiyorum. Sabahında öldü benim abim. Ama benim abimin öldüğünü bize söylemediler" diye konuştu.

"Rahat uyumayın"

Ağabeyinin daha önceki bir olayda ellerinin yandığını dile getiren Özçelik, "Çevresindeki insanlar 'eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diye korkutmuşlar. Çocuk şikayetçi bile olamadı. Menemen Devlet Hastanesine kontrole gitti ama şikayetçi olamadı. Aradan 1 hafta geçtikten sonra tekrar iş yerine gitti çalışmak için. Tehdit edileceğini söylediler. Abimin canına katlettiler. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kadir Kaan Özçelik'in halası da tepkilerini dile getirerek olayla ilgili hesap soracaklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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