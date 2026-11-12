Pazar Emek ve Demokrasi Güçleri HABAŞ'ta 18 işçinin öldüğü patlamaya cinayet dedi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Pazar Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin patlamanın "cinayet" olduğunu belirterek, "Çalışma Bakanı'nı ve bu olayda sorumluluğu bulunan tüm yetkilileri istifaya davet ediyoruz. İnsanlar işe giderken çocukları onların cesetlerini değil, ellerinde ekmekle eve dönmelerini beklemeli. Biz böyle bir ülke istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Pazar Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

SOL Parti, YENİ Parti, Halkevleri ve Tüm Emeklilerin Sendikası temsilcilerinin katıldığı basın açıklaması öncesinde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

SOL Parti Pazar İlçe Başkanı Okan Telatar, katılımcılar adına yaptığı basın açıklamasında, HABAŞ'taki patlamanın ardından "açıklamalar yapıldığını, ölenlere rahmet dilendiğini, sorumlular hakkında araştırma yapılacağının söylendiğini ve olayın Türkiye çapında duyulmaması için yayın yasağı getirildiğini" ifade etti.

"Bizce bu bir iş kazası değil, düpedüz iş cinayetidir" diyen Telatar, HABAŞ'ta ölüm olayının ilk kez yaşanmadığını bildirdi.

Yetkililerin daha önce de şirketteki ölüm olaylarına ilişkin "araştıracağız" dediğini ifade eden Telatar, şunları kaydetti:

"Araştırmaların sonucu ne oldu, biliyor musunuz? O şirkete gümrük muafiyeti, vergi muafiyeti, destek ve ucuz kredi olanakları sağlandı. Araştırmaların sonucu bu oldu. Aynı şekilde yine 18 insanımız hayatını kaybetti. Ne yazık ki çalışma güvenliğimizden sorumlu olan Çalışma Bakanı hala koltuğunda oturuyor, istifa etmiyor. Biz ölüyoruz; madenlerde çocuklar, inşaatlarda işçiler, fabrikalarda insanlar hayatını kaybediyor. Ancak yine araştırma yapılacağı söyleniyor. Bakalım bu kez şirkete hangi imtiyazlar tanınacak, bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz.

Bu nedenle Çalışma Bakanı'nı ve bu olayda sorumluluğu bulunan tüm yetkilileri istifaya davet ediyoruz. Çünkü böyle bir yönetim anlayışı altında yönetilmek istemiyoruz. İnsanlar işe giderken çocukları onların cesetlerini değil, ellerinde ekmekle eve dönmelerini beklemeli. Biz böyle bir ülke istiyoruz."

"KAMUNUN DENETİM MEKANİZMALARI ORTADAN KALDIRILDI"

Tüm Emeklilerin Sendikası temsilcisi Yener Pirim de emeklilerin AKP'nin bugüne kadar haklarını en çok gasbettiği ve hayatlarını zorlaştırdığı kesimlerin başında geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"2002 yılına kadar emeklilerin insanca yaşayabilecekleri aylıkları vardı. En düşük emekli aylığı alanların oranı, toplam emekli sayısının yaklaşık yüzde 15'i kadardı. Bugün ise en düşük emekli aylığı açlık sınırının çok altında ve bu aylığı alan emeklilerin oranı toplam emekli sayısının yaklaşık yüzde 60'ına ulaşmış durumda.

Çalışan emekçiler açısından da benzer bir tablo söz konusu. 2002 yılından önce çalışanların iş güvencesi vardı ve çalışma koşullarını denetleyen kamu kurumları bulunuyordu. Ancak 2002 yılından sonra, neoliberal politikaların uygulandığı süreçte kamunun denetim mekanizmaları ortadan kaldırıldı. Çalışma koşullarını denetleme görevi özel şirketlere devredildi. Bu özel denetim firmaları, fabrika sahipleri ve sermaye çevreleriyle yakın ilişkiler içerisinde. Sermaye çevreleri de zaten AKP ile iç içe.

Bugün çalışan emekçiler açısından tablo oldukça ağır. İş kazalarında hayatlarını kaybetmeden emekli olmayı başarabilenleri ise açlık sınırının altındaki emekli maaşlarıyla yaşam mücadelesi bekliyor.

Bu girdaptan ve bu düzenden kurtulmanın tek yolu bu iktidarı göndermektir. İktidar değişmediği sürece çalışanların, emeklilerin ve tüm halkın geleceği karanlık olacaktır."

Kaynak: ANKA