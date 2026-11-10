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İzmir Aliağa'da fabrika patlamasında ölen 17 kişinin kimliği belirlendi

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İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında patlama ve yangında ölen 17 kişinin kimlikleri belirlendi. Yakınlarının DNA örneklerinin cenazelerden alınan biyolojik verilerle karşılaştırılması sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından yaşanan yangında hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin, Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt olduğu bildirildi.

Öte yandan, yakınlarını kaybeden ailelerden alınan DNA örneklerinin, cenazelerden alınan biyolojik verilerle karşılaştırılmasının sürdüğü bildirildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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