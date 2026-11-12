İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Aliağa’da bir demir çelik fabrikasında yaşanan patlamada ağır yaralanan Şanlıurfalı işçi, hastanede yaşamını yitirdi. Kılınç, Suruç’ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki fabrikada 9 Kasım günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

TAVAN VİNCİ ARK OCAĞINA DÜŞTÜ

İlk belirlemelere göre, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşanan patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Kılınç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SURUÇ’TA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınç’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. Suruç ilçesine getirilen cenaze, kılınan namazın ardından Yenişehir Mahallesi’nde (Remel) gözyaşları arasında toprağa verildi. Kılınç’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

“İHMAL VAR” İDDİASI

Cenaze namazının ardından açıklama yapan fabrika işçilerinden Mehmet Demir, olayın yaşandığı gün vardiya değişikliği nedeniyle fabrikada bulunmadığını belirtti. Demir, patlamada ihmal olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı