İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen Recep Fedai, Karacören'de defnedildi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Recep Fedai'nin yakınları, köylerinin sevilen evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Fedai'nin ilçeye bağlı Karacören köyündeki baba evinin önüne, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. İzmir'de hastanedeki işlemlerinin ardından Fedai'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Cenazesi köyde defnedilen Fedai'nin ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul ediyor.

Fedai'nin akrabası olan köy muhtarı Ahmet Pişken, AA muhabirine, Recep Fedai'nin kimseye zararı dokunmayan çok iyi bir insan olduğunu söyledi.

Fedai'nin her yıl köye vişne hasadına geldiğini ifade eden Pişken, "Genç yaşlarında okudu. Askerlik sonrası burada evlendi. Bir tane de kız çocuğu vardı. Ardından İzmir'e yerleşti ve 17-18 yıldır orada yaşıyordu. Kendisi elektrikçiydi. Takdir Cenabıallah'ın tabii ki. Recep'de köyümüzün yiğit bir evladıydı. Temiz bir kardeşimizdi. Köyüne düşkündü. Düğün ve bayramlarda buraya gelirdi. Çok üzüntülüyüz. Herkeste kendi evladını yitirmiş gibi hüzün, acı ve burukluk var." diye konuştu.

Pişken, patlamanın yaşandığı demir çelik fabrikasında köylerinden 40-50 kişinin çalıştığını vurgulayarak, aynı patlamada yaralanan Nuri Emek'in de kendi köylerinden olduğunun, hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Fedai'nin dayısı Mustafa Gümüşay da İzmir'deki patlamada yeğenlerini kaybettikleri için acılarının büyük olduğunu dile getirdi.

Patlamanın yaşandığı fabrikada çok sayıda köylülerinin çalıştığına dikkati çeken Gümüşay, "Recep, köyde sevilen ve iyi bir çocuktu. Hiç kimseye bir zararı yoktu. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA