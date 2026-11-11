İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Ünaldı, son yolculuğuna uğurlandı! İlk iş günüydü

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Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İlk iş gününde hayatını kaybeden Ünaldı’nın cenazesinde ailesi ve yakınları büyük acı yaşadı.

İLK İŞ GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bozköy Mahallesi’nde yaşayan Göksel Ünaldı’nın, patlamanın yaşandığı gün fabrikada ilk kez çalışmaya başladığı öğrenildi. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere sahaya inen Ünaldı, yeni işine başlamasından yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

ANNE TABUTA SARILDI

Bozköy Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninde acılı aile büyük üzüntü yaşadı. Anne Nurten Ünaldı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Ünaldı’yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cenaze törenine Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Ünaldı’nın ailesi, sevenleri ve mahalle sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göksel Ünaldı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı