Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen Barış Güney Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen Barış Güney Afyonkarahisar'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Barış Güney, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi. Patlamada 19 işçi ölmüş, gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Barış Güney'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Güney'in cenazesi, dün ailesine teslim edildi.
Güney'in cenazesi, Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki babaevine getirildi. Burada aile taziyeleri kabul etti.
Aşağı Mahalle'deki belde mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından Güney'in cenazesi toprağa verildi.
Törene, Güney'in ailesinin yanı sıra Vali Naci Aktaş, Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Güney Belediye Başkanı Ali Baran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.