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İzmir Aliağa'daki HABAŞ patlamasında ağır yaralanan işçi öldü, can kaybı 18 oldu

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 olurken, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Abdullah Kılınç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu.

Yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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