Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir'deki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Aliyev, Türkiye'nin acısını paylaştığını belirterek, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti ve yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu11

Adı "swinger" iddialarına karışan eski eş, sessizliğini bozdu

Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili vekile net yanıt: Dosyadan haberiniz yok
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi12

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz!