Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 19 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında verilen ev hapsi kararı gündeme geldi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul'da söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın konuya ilişkin eleştirilerine katıldığını belirtti.

"NİÇİN BİR PATRON YALISINDA EV HAPSİNDE OLSUN? BEN DE RAHATSIZIM"

Karardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Zengin, "Ali Mahir Bey gibi rahatsızım. Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? Ben de rahatsızım AK Parti milletvekili olarak, benim arkadaşlarım da rahatsız. 19 insan hayatını kaybetmiş, daha evvel yapılan bir sürü iş kazası var." ifadelerini kullandı.

"VİCDAN HEPİMİZİN ORTAK NOKTASIDIR"

Toplum vicdanını rahatlatacak bir ceza verilmesi gerektiğini söyleyen Zengin, açıklamasını şöyle sürdürdü: "E, o zaman toplum vicdanını rahatlatacak, hak edecek bir ceza verilsin ya, bir şey yapılsın, uygulama yapılsın. Ev hapsi nedir yani bu insanlar için? Tabii ki biz de bundan rahatsızız. Yani biz sizlerden farklı değiliz. Türkiye'nin genel tablosu ne ise bütün partilere de aynı şey yansıyor, sirayet ediyor. O yüzden, değerli arkadaşlarım, yani vicdan hepimizin ortak noktasıdır ve Türkiye halkının da ben vicdanına itimat ediyorum."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi