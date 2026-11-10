Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

HABAŞ patlamasında can kaybı 18'e yükseldi, kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HABAŞ patlamasında can kaybı 18'e yükseldi, kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda patlamada kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı 18'e yükseldi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın kayıp olduğunu açıkladığı işçinin kimliği belirlenirken, cenazesinin yarın Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın cenazesine ulaşılamadığını açıkladığı işçinin kimliği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu belirlenirken patlamada can kaybı 18'e yükseldi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 17 işçinin cansız bedenine ulaşılırken Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada bir işçinin kayıp olduğunu belirtti.

Gün içerisinde devam eden çalışmalar sonucunda kayıp işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu tespit edildi. Böylece patlamada yaşamını yitiren işçi sayısı 18'e yükseldi. Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'da Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı12

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı

A Milli Takım'da saat 09.05'te hayat durdu
İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı

İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı21

10 Kasım töreninde Yeni Partilileri mest eden görüntü

Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

Yolda giderken servet değerinde araç buldu! Bırakılan not pes dedirtti
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber14

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı