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Aliağa Helvacı Spor, Güzeltepe Gençlikspor'u 1-0 yenerek puanını 9'a yükseltti

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İzmir Süper Amatör Lig Grup'un 4. haftasında Aliağa Helvacı Spor, sahasında Güzeltepe Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti. Muhammet Nadir Gül'ün 11. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi, puanını 9'a yükseltirken Güzeltepe Gençlikspor ligde 4. mağlubiyetini aldı.

İzmir Süper Amatör Lig Grup'un 4. haftasında Aliağa Helvacı Spor, sahasında Güzeltepe Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.

Helvacı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Aliağa Helvacı Spor, 11. dakikada Muhammet Nadir Gül'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol olmayınca müsabaka Aliağa Helvacıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Aliağa Helvacı Spor, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Güzeltepe Gençlikspor ise ligde 4. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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