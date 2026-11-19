Aliağa FK, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki ilk maçında sahasında Sebat Spor'u 2-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Namet Ateş yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Aliağa FK, ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Sonraki 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, galibiyete hasret kalarak zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşadı. Bu sonuçların ardından Aliağa FK yönetimi, Namet Ateş'le yollarını ayırarak takımın başına Erkan Sözeri'yi getirdi. Deneyimli teknik adam, yeni takımıyla ilk maçına sahasında Sebat Spor karşısında çıktı. Rakibini 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, Sözeri yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılırken 3 maçlık kazanamama serisine de son vermiş oldu.

Aliağa FK, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı