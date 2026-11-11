YENİ Parti heyeti Aliağa'da HABAŞ önünde 18 işçinin ölümü için hesap sordu

(İZMİR) – YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve milletvekilleri, İzmir Aliağa'da 18 işçinin yaşamını yitirdiği HABAŞ Demir Çelik tesisi önünde açıklama yaptı. Geçmiş yıllardaki ölümleri hatırlatan Güç, sorumluların hesap vermesini istedi. Milletvekilleri ise kamu görevlilerinin de soruşturmaya dahil edilmesi çağrısında bulundu. Güç ve milletvekillerinin inceleme için fabrikaya giriş talebi, izin olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde bulunan ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği HABAŞ Demir Çelik tesisi önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İzmir milletvekilleri Yüksel Taşkın, Ednan Arslan ve Deniz Yücel ile ilçe yöneticileri katıldı.

Açıklama öncesinde Güç ve beraberindeki milletvekillerinin olay yerini görmek amacıyla fabrikaya giriş talebi, güvenlik görevlileri tarafından izin olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. YENİ Partili milletvekilleri, daha önce AK Partili milletvekillerinin fabrikaya alındığını belirterek kendilerine izin verilmemesine tepki gösterdi. Bunun üzerine Güç ve beraberindeki milletvekilleri, fabrikanın ana giriş kapısı ile işçilerin kullandığı turnikeler arasındaki alanda basın açıklamasını yaptı.

Tesiste daha önce yaşanan ölümlü kazaları hatırlatan Çağatay Güç, facianın önlenebilir olduğunu belirterek, denetim eksikliklerine dikkat çekti. Güç, şunları söyledi:

"Pazartesi günü burada çok acı verici bir kaza gerçekleşti. İhmallerin olduğu bir fabrikanın önündeyiz. Bu ihmallerin olduğunun kanıtı aslında daha önceden burada yaşanan kazalardan beliydi. 1999'da 4 işçi vefat etmiş bu fabrikada. 2007'de İlyas Kırdı vefat etmiş. 2008'de Kubeddin Özkaya vefat etmiş. 2013'te Olgar Öner vefat etmiş. Yine 2013'te Engin Solmaz vefat etmiş. 2018'de Evran Erik, Hasan Bostancı vefat etmiş. 2020'de Şaban Karaca, Kadir Özdemir vefat etmiş. Yine 2020'de Raif Çatan vefat etmiş. 2022'de Oktay Eryılmaz vefat etmiş. 2024'te Kemal Özdemir vefat etmiş. Daha bu yıl bu olay gerçekleşmeden iki vatandaşımız; Hakan Doğan, Eyüp Eğinli vefat etmiş. Bunlar tedbirsizlikle alakalı bir şey. Bunlar iş güvenliğinin doğru yönetilmemesiyle alakalı bir şey. Bunlar bakanlığın bu işi doğru düzgün takip etmemesiyle, denetlememesiyle ve bu işi bu sermayedarlara bırakması nedeniyle kaynaklanan şeyler. Bakanlar gelip burada cenaze namazına katılmasıyla bu iş çözülmüyor. Bakanların buradaki amacı buradaki insanların güvenliğini sağlamaktır. Onların yaşantısına doğru düzgün katkı sunmaktır. Biz yıllardan beri dile getiriyoruz."

"BAKIMDAYKEN FABRİKA ÇALIŞIYOR MUYDU?"

Aliağa'nın Türkiye ekonomisindeki önemine karşın sanayi bölgesindeki çalışma koşullarının ciddi sorunlar barındırdığını belirten Güç, şöyle devam etti:

"Aliağa bölgesi Türkiye ihracatının yüzde 8,5 karşılıyor ama sanki üçüncü dünya ülkelerinden daha beter bir ortamdayız. Buralar mevzi imar planıyla yapılmış karma karışık bölgeler ve bu bölgelerde biz katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Buranın düzene girmesi lazım. Devletin burayı planlama yapması lazım. Devletin iş güvenliğini sağlaması lazım. Bakın çok ciddi iddialar var. Burası o kaza gerçekleşirken bakımda olduğu söyleniyor. Madem bakımdayken bu kadar insan nasıl ölüyor? Bakımdayken gerekli güvenlik önlemler niye alınmıyor? Peki bakımdayken bu fabrika çalışıyor muydu? Bunun cevabı verebiliyor musunuz?

18 can, rakam olarak söylenebilir ama bu acıyı biz yaşadık. Ben Aliağalıyım, Bozköy'de iki tane tanıdığım insan vefat etti. Bunların eşleri, dostları, arkadaşları, aileleri, annesi, babası gözyaşları içerisinde. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bunu görmek, bunu içselleştirmek ve bu acıya karşı önlem almak devletin görevidir. Devletin görevi önlemi almak, denetimleri yapmaktır. Buradaki sermayedarlara bu harcamayı yaptırmaktır. Ama maalesef görüyoruz ki bu hükümet bu devleti kullanarak maalesef bu denetimleri yapmamaktadır, görevlerini yerine getirmemektedir. Cenazeye katılmakla insanların yanında üzülüyormuş gibi yapmakla bu iş çözülmez. Sorumluluk almalısınız. Bakın buraya geliyorlar 50-100 kişi bakanlıkta çalışan personel beraber namazı kılıp üzülmüş gibi yapıp gidiyorlar. Peki o aileler ne olacak? Bundan sonra yaşantısı ne olacak? Daha geçen ay Kınık'ta maden faciasında 5 kişi vefat etti. Geçen sene gemi söküm bölgesinde 3 arkadaşımız vefat etti. Aileleri perişan durumda. Biz tanıyoruz, bu aileleri tanıyoruz. Aileleri sahip çıkmaya çalışıyoruz. Peki bu devlet ne yapacak? Fon krizinde yaşananları örtbas edip buradaki ailelerin onlara oradaki paraları harcatıp insanlara çalmasını sağlayıp ama buradaki ailelere sahip çıkmayacak mı bu devlet? Bu koskoca Türkiye Cumhuriyeti eğer biz bu insanlara sahip çıkamıyorsak bu hükümet devlet anlayışını kaybetmiş demektir."

"İSTİFA EDEN, SORUMLULUK ALAN YOK"

Facianın yalnızca iş güvenliği uzmanlarının sorumluluğuna indirgenemeyeceğini belirten Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu yaşananları takipçisi olacağız. Hukuk komisyondaki arkadaşlarımızın hepsini tüm davaları takip edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyoruz. Kamuoyuna tüm gelişmeleri duyuracağız. Aileleri birebir takip edip neler yaşadıklarını, sıkıntılarını kamuoyuna duyuracağız. Bu işin takipçisi olacağız. Türkiye'deki gelmiş geçmiş en büyük iş kazalarından birisi yaşandı. Ses seda yok. İstifa eden yok. Sorumluluk alan yok. Şurada 3-5 tane iş güvenliği uzmanına ceza kesecekler, yatıracaklar insanları 10-15 yıl. Onların aileleri de perişan. Onlara kim emir verdi? Bu sermaye kim destekledi? Bu siyasi erk kim? İşte onlar sorumludur. Onlar bu cezayı çekmek zorundadır. Bir istifa bir sorumluluk alıp bir istifa etmek zorundadır. Çalışma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ne iş yapar? Bu ülkede bu sorumluluğu alacak insanlar yok mu? Hiç kimse mi üzülmüyor, sayı olarak mı kalıyor bu insanlar? Biz YENİ Parti olarak Türkiye'de de sorumluluk almış parti olarak elimizden gelen bütün mücadeleyi gerçekleştireceğiz. En yakın zamanda iktidar olduğumuz zaman bunun hesabını soracağız. Biz buranın insanı olarak, İzmir'in insanı olarak, İzmir'de yaşanan bu acıyı asla unutmayacağız."

TAŞÇIER: DEĞİŞEN YALNIZCA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ise Genel Başkan Özgür Özel'in dayanışma mesajını hayatını kaybeden işçilerin ailelerine iletmek üzere Aliağa'ya geldiklerini söyledi. İş cinayetlerinde cezasızlığın sürdüğünü belirten Taşçıer, iktidarın sorumluluk üstlenmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Her dokunduğumuz aile başka bir dram. İki yaşında kız çocuğu olan mı dersiniz? Daha dört gün önce işe başlayan mı dersiniz? Biz her fırsatta başka canlar yanmasın dedikçe, başka ailelerin ciğeri yanmasın dedikçe her geçen gün başka bir emekçi cinayetiyle güne uyanmak zorunda kalıyoruz. Değişen sadece ne biliyor musunuz? Hayatını kaybeden emekçilerin isimleri, onlar için ağıt yakan ailelerin adresleri, babalarını bekleyen, evlatlarını bekleyen o çocukların, o annelerin yüzlerindeki hüzün. Ama değişmeyen tek şey bu ülkeyi 24 yıl yönetip de hiçbir sorumluluk almayan, denetimsizliğin, cezasızlığın bedelini emekçiye canıyla ödeten iktidarın hiçbir şey olmamış gibi, gelip başsağlığı dileyip, sorumlulardan hesap soracağız deyip, sorumluları gözaltına alıp arka kapıdan salıvermek oldu. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bunda da böyle olacak. Üzülerek söylüyorum ki bu iktidar başta olduğu sürece bu yaşanan cinayetler son olmayacak."

"ŞİRKET KENDİNİ İHBAR EDİYOR"

HABAŞ'ın sürdürülebilirlik raporunda yer aldığı öne sürülen iş kazası ve çalışma süresi verilerine dikkat çeken Taşçıer, şöyle devam etti:

"Burada yaşanan facia göz göre göre geldi. Her ne kadar Sayın Bakan elle tutulur bir şey bulmadık dese de Sayın Bakan keşke bürokratlarınız başka işlerle uğraşacağına kendi işlerini yapıp bir zahmet şirketin kendini ihbar ettiği sürdürülebilirlik raporuna baksaydı. Ne diyor şirket? Benim ağır yaralı iş kazalarındaki geçen seneye göre verim iki kat arttı neredeyse. Kendini ihbar ediyor şirket. Ne diyor? Benim iş güvenliğiyle ilgili verdiğim eğitim 12'de 1 düzeyine indi, yasal çalışma süresi Türkiye'de 45 saatken ben bu işçileri 60 saat çalıştırıyorum diyor. Sayın Bakan hiçbirini görmemişsiniz. Bunları görmediğiniz gibi geldiğinizde denetimlerde eksikliklerde tespit etmemişsiniz. Sonra çıkıp Meclis'e, sonra çıkıp kameraların karşısına şöyle başarılı işler yaptık. İş kazalarında şöyle ileriye gittik tutukları atmaktan vazgeçin artık. 24 yılda bu ülkeyi Avrupa'da iş cinayetlerinde birinci sıraya getiren sizsiniz. Hesap sormadığınız sürece bu denetimleri yapan bürokratlar kimdir? Burada hangi eksiklikleri yaptılar? Hangi denetimler yeterli değildi? Bu işçiler burada can verirken sadece buradaki sorumlular yetmez, buradaki katillerin iş birlikçisi olan bürokratlarınızdan ve en başta kendinizden hesap sormanız lazım. Eğer biraz vicdanınız varsa yönetemediğiniz o makamda bir gün dahi kalmazsınız. Eğer sizin görev süreniz boyunca bu kadar iş cinayeti yaşanıyorsa, bu kadar acılı aile gözyaşı döküyorsa biraz vicdanınız varsa Sayın Bakan bu görevi yerine getiremiyorum deyip hadi istifa etmiyorsunuz, affınızı isteyin bari. O nedenle biz YENİ Parti olarak elbette ki bu sürecin takipçisi olacağız."

"SORUMLULAR BAĞIMSIZ YARGIDA HESAP VERECEK"

İş cinayetlerinin araştırılması taleplerinin Meclis'te reddedilmesine de tepki gösteren Taşçıer, geçmiş facialarda verilen cezaların caydırıcı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Dün Genel Kurul'da bizlerin bu konu araştırılsın dediğimizde ret veren AK Partili ve MHP'li milletvekiller dedi ki 'muhalefet öyle bir konuşuyor ki sanki hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir ceza işlenmiyor'. Dilovası'nda 7, Bursa'da 5, Tuzla'da 3 emekçi öldü. Bu facialara sebep olan patronlar ilk duruşmada serbest bırakıldı. Konya'da MESEM öğrencisiyken çalışan daha çocuk yaştaki bir kişi hayatını kaybetti, işveren 76 bin lira para cezası ile aylık 20 bin lira taksite bağlanarak serbest bırakıldı. Bu ülkede bir çocuğun canı aylık 3 bin 800 lira mı? Hiç mi vicdanınız yok? Bu çocuklar hangi koşullarda, hangi zorluklarla büyütülüyor? O nedenle bu cezasızlık algısı olduğu sürece sizler denetimlerinizi yapmadığınız, sorumluluktan kaçtığınız hesap vermediğiniz sürece maalesef değişen sadece ölenlerin isimleri, adresleri ve aileleri olacak. Ama yine de kimseye umutsuzluğa kapılmasın. Hiç şüphesiz ilk fırsatta iktidar olduğumuzda bu olaylarda sorumluluğu olan kim varsa onlar gibi de değil. Diyorlar ya ucu nereye giderse gitsin deyip sonra olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bir iki kurbanda geçtirmeye çalışıyorlar. Gerçekten sorumluları kimse, bürokratsa bürokrat, patronsa patron kimse sorumlular bağımsız yargı karşısında hesap verecek ve bizler o gün bu olaylar bir daha yaşanmasın diye de bu anlayışı, bu zihniyeti bir daha dönmemek üzere tarihin çöplüğünü atacağız."

"AİLELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Faciada yakınlarını kaybeden ailelerin yalnız bırakılmayacağını vurgulayan Taşçıer, hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ve yaşananların gündemden düşürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Taşçıer, "Bizler YENİ Partili milletvekilleri olarak örgütümüzle birlikte, acılı ailelerimizin acılarını paylaşmaya, bu zor günlerde onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Hukuki süreçlerin de her türlü destek verip onların hem hukuki süreçte hem de manevi olarak yanlarında olmaya, bu konuyu gündemden düşürmemeye, her fırsatta sorumluların hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız. Ben tekrar acılı ailelere sabır diliyorum, ölen vatandaşlarımıza, gençlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve bir kez daha bu acıların bu ülkede yaşanmamasını umut ve diliyorum."

TANAL: TAKSİR DEĞİL, OLASI KAST

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise facianın hukuki niteliğine dikkat çekerek soruşturmanın taksirle öldürme yerine olası kast kapsamında yürütülmesi gerektiğini savundu. Daha önce yaşanan kazaların tehlikenin öngörülebilir olduğunu gösterdiğini belirten Tanal, kamu görevlilerinin de soruşturmaya dahil edilmesini isteyerek şunları söyledi:

"Bu bir iş kazası değil, bu açık açık bir iş cinayetidir. Uluslararası çalışma örgütlerinin iş kazasıyla ilgili bir kriteri var. Diyor ki öngörülmeyen ve beklenilmeyen hadiseler iş kazası sayılır. Buradaki olaylar aşağı yukarı 9 kaza olmuş. Biz Anadolu'da bir güzel bir sözümüz var. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Sürekli iş kazaları oluyor, tazminatını ödüyor. Bu işveren Türkiye'deki ilk 100 işverenin en zengin yüz işverenin arasında 35'inci sırada. Kaza olur diyor ben parasını öderim diyor. Şikayetten vazgeçer ve yine çıkan iddialara göre o kazalar nedeniyle mahkumiyet cezasını alan yasaklı olan temsilcinin burada tekrar görevli olduğu söyleniliyor. Biz burada yarım adalet istemiyoruz. Eksik bir adalet istemiyoruz. Eksiksiz bir adalet istiyoruz. Bunun da yolu şudur: Kamu görevlerin efendim bununla ilgili dokunmazlığı vardır. Valiliğinin, kaymakamın, bakanlığın izin vermesi gerekir. Buradaki vekil arkadaşlarımız ve çoğu hukukça arkadaşlarımız var. Bir, ağır cezalık bir suçta ve suçüstü bir olayda burada memur iznine gerek yoktur. Bir an önce o sorumlu olan kamu görevlerine gözaltına alması lazım. Burada taksirle insan öldürme değil, olası kastan dolayı soruşturmanın açılması lazım. Olası kasttan dolayı bunu biz nerede gördük benzerini? Kartalkaya Otel yangınında gördük. Orada nasıl olası kastan dolayı mahkumiyet verildiyse burada da aynı soruşturmayı bekliyoruz. Burada bir adım daha eksik adaletin olmaması, tam adaletin tecellisi için sorumlu olan kamu görevine bir an önce gözaltına alınarak soruşturmanın derinlemesine ayrıntılı bir şekilde kime kadar gidecekse gitsin soruşturmanın derinleştirmesini istiyoruz."

UZUN: DÖRT GÜN SONRA MEZARINIZ OLUYOR

Cumhur Uzun da devletin temel görevinin yurttaşların yaşam hakkını korumak olduğunu vurguladı. Üretim baskısının iş güvenliğinin önüne geçtiğini savunan Uzun, işe başladıktan yalnızca dört gün sonra yaşamını yitiren işçinin durumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Devletin görevi insanını yurttaşını yaşatmaktır. Devletin görevi insanını sağlıklı koşullarda ve yaşam endişesi duymayacak şekilde çalıştırmaktır. Oysa geldiğimiz noktada devlet hükümet eliyle bu iktidar ne olursa olsun üretilim anlayışıyla hiçbir iş güvenliği kuralını denetlemeksizin ve iş güvenliği kurallarını hiçe sayarak çalışma yapan yerleri çalışmaya teşvik etmek suretiyle bu iş cinayetlerine davetiye hazırlar duruma geldi. Biz inançlı insanlarız cehennemde bile yanmaktan korkarken şimdi ülkemizde yaşarken yanan işçilerimizle ne yazık ki yüreğimiz dağlanmış durumda. Bunların olmaması için bu iktidar anlayışının değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bugün Aliğada, dün Kartalkaya'da öbür gün bir başka yerde aynı sonuçları yaşar halde kalacağız. O nedenle bir yaptırım uygulamak suretiyle değil insanını yaşatmak üzere denetim yapmak mecburiyetindedir hükümetler. Eğer bu yapılırsa o takdirde işyeri tazminat öder geçerim anlayışından kurtulur ve böylelikle sağlıklı çalışabileceğimiz yerler olur. Dört gün önce iş buldum diye sevindiğiniz bir ortamda bugün toprak altındasınız. Kamuoyu bunu düşünsün. Eğer iş buluyor ve kendinizi şanslı hissediyorsanız ama dört gün sonra o işyeri sizin mezarınız oluyorsa artık bizim istediğimiz bir ülke bu değil ve bu ülkede olmaktan mutlu insanlar olmak istiyoruz biz. Bunun çabası içindeyiz ama YENİ Parti olarak bunu başarmak için de üstümüze ne düşüyorsa hepsini yapacağımızdan kamuoyunun bilgisi olsun."

Kaynak: ANKA