Aliağa'daki patlamada ölen 18 işçiden Güner Gökçe Erzurum Şenkaya'da toprağa verildi

Aliağa'daki patlamada ölen 18 işçiden Güner Gökçe Erzurum Şenkaya'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen 18 işçiden Güner Gökçe'nin (42) cenazesi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde toprağa verildi. Paşalı Mahallesi'ndeki Altınova Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Görbil Özcan katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Güner Gökçe'nin (42) cenazesi, memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Gökçe'nin cenazesi, önceki gün ailesine teslim edildi.
Gökçe'nin naaşı, Paşalı Mahallesi'ndeki Altınova Camisi'ne getirildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Gökçe'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına, Gökçe'nin ailesi ve yakınları, Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Müftüsü Yahya Demirörs ile vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.