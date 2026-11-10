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Katar Emiri Al Sani'den İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Al Sani, İzmir'deki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Katar Emiri ayrıca yaşanan facia nedeniyle kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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