19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik fabrikasında meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından başlatılan soruşturmada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi. Başaran'ın ev hapsini İstanbul Boğazı'ndaki Yeniköy semtinde bulunan Gazioğlu Yalısı'nda geçireceği öne sürüldü. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri yas tutarken, Başaran'ın serveti ve lüks yaşamı da tartışmaların odağına yerleşti.

BOĞAZ'DAKİ YALISINDA EV HAPSİ

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başaran'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Başaran'ın bu tedbiri İstanbul'un Yeniköy semtindeki kendisine ait olduğu belirtilen Gazioğlu Yalısı'nda uygulayacağı ileri sürüldü. Boğaz kıyısındaki yalı iddiası, patlamada yaşamını yitiren 19 işçinin ailelerinin yaşadığı acıyla birlikte dikkat çekti.

19 İŞÇİNİN AİLESİ YASTA

Fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı, ağır yaralılardan birinin de yaşamını yitirmesiyle 19'a yükseldi. Patlamanın ardından başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken Başaran ve bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Facianın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

SERVETİ 950 MİLYON DOLAR

HABAŞ Grubu ve Anadolubank'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran'ın serveti de yeniden dikkat çekti. Forbes Türkiye'nin en zengin 100 Türk listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 35'inci sırada gösterilen Başaran'ın lüks yaşamı ve otomobil koleksiyonu tartışma konusu oldu.

Başaran'ın 80 araçtan oluştuğu belirtilen koleksiyonunun toplam değerinin 30 milyon avroyu aştığı aktarıldı. Koleksiyonda Ferrari LaFerrari, Ferrari 288 GTO ve Ferrari FXX gibi nadir otomobillerin bulunduğu belirtildi.

İŞÇİLERE VERİLEN KAHVALTI DA TARTIŞMA KONUSU

Başaran'ın serveti ve lüks otomobil koleksiyonunun yanı sıra fabrikada işçilere sunulduğu belirtilen kahvaltının fotoğrafı da dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre işçilere verilen kahvaltıda bir paket ekmek, 11 zeytin ve küçük bir parça peynir bulunuyordu. Fotoğrafın hangi tarihte ve hangi koşullarda çekildiği ise bağımsız olarak doğrulanamadı.

DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLÜ PATLAMA YAŞANMIŞTI

HABAŞ'a ait tesislerde daha önce de ölümlü iş kazaları meydana geldi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şirketin LPG tankerinin bulunduğu platformda yaşanan patlamada işçi Nail Demirci hayatını kaybetmişti.

Sözcü'nün aktardığına göre bu olayla ilgili yargılamada Başaran ve beş şirket yetkilisine 4 yıl 10 ay hapis ve 1 yıl 9 ay meslekten men cezası verilmişti.

Kaynak: Haberler.com